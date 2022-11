Công an huyện Đam Rông phối hợp bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích

(LĐ online) - Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, vào khoảng 11 giờ, ngày 17/11, lực lượng Công an xã Rô Men, huyện Đam Rông đã phối hợp lực lượng điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt thành công đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Lực lượng công an các địa phương phối hợp bắt giữ đối tượng

Qua trao đổi thông tin của Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an xã Rô Men nhanh chóng, xác minh, phát hiện đối tượng đang có mặt tại thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng và phối hợp với lực lượng Công an thị xã Phú Mỹ bắt giữ đối tượng.

Đối tượng là Lê Hoài Nam, 20 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Việc nhanh chóng xác minh, phát hiện bắt giữ đối tượng trên thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Lễ hội Festival hoa Đà Lạt, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu xuân năm 2023 của Công an huyện Đam Rông.

NGỌC NGÀ