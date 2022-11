Lạc Dương: Bắt ''nóng'' đối tượng trộm cắp xe máy

(LĐ online) - Công an huyện Lạc Dương vừa bắt “nóng” đối tượng thuộc nhóm trộm cắp xe máy liên huyện.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng cùng chiếc xe tang vật bị trộm

Trước đó, khoảng 5 giờ 45 ngày 17/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đạ Nhim phát hiện một đối tượng khả nghi đang điều khiển xe mô tô mang BKS 36E1-319.56 nên cắt cử lực lượng bám sát, theo dõi. Cùng thời điểm, cơ quan công an nhận được tin báo của ông Bùi Văn Quỳnh (53 tuổi) bị kẻ gian lấy trộm 1 xe máy tại nhà ở Bãi ruộng 2 (Thôn 1, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương).

Xác định chiếc xe máy mang BKS 36 E1-319.56 trên chính là tang vật trộm cắp, Công an xã Đạ Nhim đã chốt chặn, bắt giữ đối tượng cùng chiếc xe bị trộm khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát về TP Nha Trang.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Ngọc Hưng (23 tuổi, trú tại phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), do không có tiền tiêu xài, Hưng cùng 3 đối tượng tên Bình, Ti, Tuấn (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể), từ Nha Trang lên hướng Đà Lạt để trộm cắp xe máy. Các đối tượng đã thực hiện trót lọt các vụ trộm tại xã Đạ Nhim 2 xe, tại xã Đạ Sar 1 xe và 1chiếc xe khác tại TP Đà Lạt.

Liên quan trộm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Dương đã phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa đối tượng đi xác minh, truy tìm tang vật, xác định các bị hại. Qua truy tìm, cơ quan chức năng đã thu hồi được 4 xe máy các đối tượng trộm cắp mang đi cất giấu, gồm các xe mang các BKS 36E1-319.56; 37D1- 787.78; 49P1-042.51; 49F1-048.84.

Hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ. Và, Công an huyện Lạc Dương cũng đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cùng với lực lượng Công an trong toàn tỉnh, Công an huyện Lạc Dương đã và đang thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo đảm thành công cho Festival Hoa Đà Lạt năm 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023 trên địa bàn.

Để làm tốt công tác trấn áp tội phạm, lãnh đạo Công an huyện Lạc Dương đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tuần tra kiểm soát để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý tội phạm.

THỤY TRANG