Lâm Đồng hôm nay 04/08
Điểm tin Lâm Đồng ngày 04/08: Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc, kiểm tra sân bay Liên Khương và gỡ vướng đất đai cho doanh nghiệp.
Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng ngày 04/08/2026 ghi nhận nhiều hoạt động quan trọng về chỉ đạo hạ tầng giao thông trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, công tác giáo dục cùng các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Trọng tâm trong ngày là các cuộc họp và kiểm tra thực địa của lãnh đạo tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc và nâng cấp hạ tầng hàng không.
Điểm nhanh
- Hạ tầng giao thông — Lâm Đồng đẩy nhanh tái định cư phục vụ 2 dự án cao tốc: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải họp bàn phương án bố trí tái định cư cho dự án Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.
- Hàng không — Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra Cảng hàng không quốc tế Liên Khương: Kiểm tra tiến độ sửa chữa, nâng cấp để chuẩn bị đưa sân bay hoạt động trở lại.
- Đầu tư & Đất đai — Tập trung gỡ vướng mắc về đất đai cho doanh nghiệp: Tỉnh khẳng định quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp và tháo gỡ điểm nghẽn dự án.
- Giáo dục — Dự kiến giảm hơn 1.000 cán bộ quản lý giáo dục: Tỉnh triển khai tinh gọn bộ máy sau khi sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập.
- Nông nghiệp — Triển khai đơn giản hóa thủ tục mã số vùng trồng: Đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện cho xuất khẩu nông sản.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng – Quy hoạch
- Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng 3 dự án cao tốc trọng điểm trong tháng 8 để bàn giao mặt bằng sạch trước tháng 9/2026 (Chi tiết).
- Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trực tiếp kiểm tra thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương để đánh giá tiến độ nâng cấp (Xem thêm).
- Xã Hòa Thắng công bố quy hoạch chung phát triển đô thị du lịch biển chất lượng cao và năng lượng tái tạo (Chi tiết).
- Đề xuất dự án nhà ở thương mại gần 600 tỷ đồng tạo đà phát triển cho cửa ngõ Xuân Trường - Đà Lạt (Xem thêm).
- Nhiều địa phương ghi nhận kết quả thu ngân sách đạt cao nhờ đẩy mạnh chống thất thu và cải cách hành chính (Chi tiết).
Xã hội – Giáo dục – An sinh
- Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2026 từ ngày 7 - 11/9 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt (Xem thêm).
- Phong trào "Trường giúp trường" do ngành giáo dục tỉnh phát động đã huy động gần 470 triệu đồng hỗ trợ các trường khó khăn (Chi tiết).
- Lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị tham gia khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân (Xem thêm).
- Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 khởi công xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết tại bản Giang Châu, xã Quảng Tân (Chi tiết).
An ninh – Văn hóa – Thể thao
- Giải Golf đồng đội quốc tế Cảnh sát ASEAN mở rộng 2026 thu hút đông đảo vận động viên tham gia (Chi tiết).
- Công an xã Nâm Nung kịp thời bắt giữ đối tượng trộm bò, thu hồi tài sản trao trả cho người dân (Xem thêm).
- Đêm nhạc guitar cổ điển Việt - Thái diễn ra tại Đà Lạt mang lại không gian nghệ thuật độc đáo (Chi tiết).
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 04/08/2026 18:06 — Báo chí Lâm Đồng tuyên truyền đậm nét các sự kiện trọng đại của địa phương
- 04/08/2026 18:02 — Lâm Đồng đẩy nhanh tái định cư phục vụ 2 dự án cao tốc
- 04/08/2026 17:15 — Giải Golf Cảnh sát ASEAN thắt chặt tình hữu nghị, hướng về cộng đồng
- 04/08/2026 16:51 — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra thực địa tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương
- 04/08/2026 16:23 — Lâm Đồng tập trung gỡ vướng mắc về đất đai cho doanh nghiệp
- 04/08/2026 15:55 — Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng 3 dự án cao tốc trong tháng 8
- 04/08/2026 15:52 — Lâm Đồng dự kiến giảm hơn 1.000 cán bộ quản lý sau sắp xếp cơ sở giáo dục
- 04/08/2026 14:33 — Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện các dự án luật
- 04/08/2026 10:31 — Tỉnh đoàn Lâm Đồng tập huấn kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên năm 2026
- 04/08/2026 09:25 — Lâm Đồng tháo gỡ "điểm nghẽn", giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
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