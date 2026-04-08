Lâm Đồng hôm nay 04/08 Điểm tin Lâm Đồng ngày 04/08: Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc, kiểm tra sân bay Liên Khương và gỡ vướng đất đai cho doanh nghiệp.

Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng ngày 04/08/2026 ghi nhận nhiều hoạt động quan trọng về chỉ đạo hạ tầng giao thông trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, công tác giáo dục cùng các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Trọng tâm trong ngày là các cuộc họp và kiểm tra thực địa của lãnh đạo tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc và nâng cấp hạ tầng hàng không.

Điểm nhanh

Cú hích cho Xuân Trường - Đà Lạt

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Hạ tầng – Quy hoạch

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Xã hội – Giáo dục – An sinh

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Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

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