Lâm Đồng hôm nay 15/08
Điểm tin Lâm Đồng ngày 15/08: Sân bay Liên Khương sẵn sàng mở lại từ 19/8, tỉnh gắn giải ngân đầu tư công với đánh giá cán bộ và gấp rút chuẩn bị năm học mới.
Ngày 15/08/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông và giáo dục. Đáng chú ý, công tác chuẩn bị đưa sân bay Liên Khương hoạt động trở lại vào ngày 19/8 cùng các chỉ đạo quyết liệt về giải ngân vốn đầu tư công đang thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.
Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027, đồng thời triển khai nhiều biện pháp y tế dự phòng và quản lý đất đai nghiêm ngặt.
Điểm nhanh
- Hạ tầng giao thông — Sân bay Liên Khương sẵn sàng cho ngày 19/8 hoạt động trở lại: Các hạng mục nâng cấp, sửa chữa cuối cùng đang được hoàn thiện sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa.
- Quản lý đầu tư — Lâm Đồng lấy giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá cán bộ: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
- Giáo dục — Học sinh Lâm Đồng tựu trường từ tháng 8, khai giảng ngày 5/9: UBND tỉnh ban hành khung thời gian năm học 2026 - 2027 cho các cấp học.
- Quản lý đất đai — Lâm Đồng yêu cầu không gây phiền hà, nhũng nhiễu khi cấp “sổ đỏ” lần đầu: Tỉnh tăng cường nguồn lực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.
- Y tế dự phòng — Lâm Đồng tăng tốc phòng, chống sốt xuất huyết: Tăng cường giám sát, xử lý triệt để các ổ dịch Dengue từ cơ sở.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng – Đầu tư
Trong lĩnh vực điều hành kinh tế và đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án và lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo đánh giá cán bộ. Song song đó, Tổ công tác số 6 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn làm Tổ trưởng cũng đã họp đôn đốc kế hoạch vốn năm 2026. Tỉnh đang tiếp tục hướng tới mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt gần 34,5 nghìn tỷ đồng.
Về hạ tầng giao thông và công nghiệp, Lâm Đồng kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 10.000 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 cho dự án Cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc có tổng vốn 26.000 tỷ đồng. Địa phương cũng tập trung giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và 2 giai đoạn 1 tại xã Sơn Mỹ, đồng thời tổ chức lớp bồi dưỡng ứng dụng BIM cho hơn 300 cán bộ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng.
Giáo dục – Y tế – Xã hội
Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 tại phường Phan Thiết. Ngành giáo dục tỉnh nhà tiếp tục triển khai sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp công lập, nâng cao chất lượng đội ngũ và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho học sinh tựu trường trong tháng 8 và khai giảng vào ngày 5/9.
Ở mảng xã hội và kinh tế tập thể, hơn 70 cán bộ hợp tác xã đã tham gia tập huấn nâng cao năng lực kiểm soát. Các hoạt động phong trào cũng diễn ra sôi nổi như giải Pickleball lần thứ I của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, thu hút 82 vận động viên tranh tài.
Quốc phòng – An ninh – Chính sách
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi giải thể, tổ chức lại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực tại Trung đoàn Bộ binh 40 ở phường Đông Gia Nghĩa. Bên cạnh đó, các quy định mới về định danh điện tử, điều kiện miễn giảm phí trước bạ nhà đất theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP cũng được phổ biến đến người dân.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 15/08/2026 17:31 — 04 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 6% và chưa giải ngân vốn đầu tư công
- 15/08/2026 17:29 — Điều kiện để được giảm lệ phí trước bạ nhà đất theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP
- 15/08/2026 17:27 — Các điều kiện để được miễn khoản phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP
- 15/08/2026 17:23 — Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng phòng, chống thiên tai
- 15/08/2026 17:21 — Quy định mới về định danh và xác thực điện tử
- 15/08/2026 17:05 — Lâm Đồng nâng chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu mới
- 15/08/2026 16:36 — Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng kiểm tra Trung đoàn Bộ binh 40 sau tổ chức lại
- 15/08/2026 13:52 — Lâm Đồng lấy giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá cán bộ
- 15/08/2026 13:52 — Lâm Đồng nâng cao năng lực đội ngũ, thúc đẩy ứng dụng BIM trong quản lý đầu tư xây dựng
- 15/08/2026 12:02 — Hơn 70 cán bộ Hợp tác xã tham gia tập huấn nâng cao năng lực kiểm soát tại Lâm Đồng
- 15/08/2026 12:02 — Lâm Đồng rà soát từng trường hợp, tập trung giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sơn Mỹ
- 15/08/2026 11:59 — Lâm Đồng yêu cầu không gây phiền hà, nhũng nhiễu khi cấp “sổ đỏ” lần đầu
- 15/08/2026 11:26 — Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực tăng trưởng
- 15/08/2026 10:56 — Lâm Đồng tăng tốc phòng, chống sốt xuất huyết
- 15/08/2026 10:44 — 82 VĐV tranh tài tại giải Pickleball Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
- 15/08/2026 10:30 — Sân bay Liên Khương sẵn sàng cho ngày 19/8 hoạt động trở lại
- 15/08/2026 09:40 — Học sinh Lâm Đồng tựu trường từ tháng 8, khai giảng ngày 5/9
- 15/08/2026 05:00 — Cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc và “điểm nghẽn” Đông - Tây
- 15/08/2026 05:00 — Góc nhìn khác từ “Cà phê doanh nhân”
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