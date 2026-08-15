Lâm Đồng hôm nay 15/08 Điểm tin Lâm Đồng ngày 15/08: Sân bay Liên Khương sẵn sàng mở lại từ 19/8, tỉnh gắn giải ngân đầu tư công với đánh giá cán bộ và gấp rút chuẩn bị năm học mới.

Ngày 15/08/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông và giáo dục. Đáng chú ý, công tác chuẩn bị đưa sân bay Liên Khương hoạt động trở lại vào ngày 19/8 cùng các chỉ đạo quyết liệt về giải ngân vốn đầu tư công đang thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.

Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027, đồng thời triển khai nhiều biện pháp y tế dự phòng và quản lý đất đai nghiêm ngặt.

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Kinh tế – Hạ tầng – Đầu tư

Trong lĩnh vực điều hành kinh tế và đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án và lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo đánh giá cán bộ. Song song đó, Tổ công tác số 6 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn làm Tổ trưởng cũng đã họp đôn đốc kế hoạch vốn năm 2026. Tỉnh đang tiếp tục hướng tới mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt gần 34,5 nghìn tỷ đồng.

Cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc và “điểm nghẽn” Đông - Tây

Về hạ tầng giao thông và công nghiệp, Lâm Đồng kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 10.000 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 cho dự án Cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc có tổng vốn 26.000 tỷ đồng. Địa phương cũng tập trung giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và 2 giai đoạn 1 tại xã Sơn Mỹ, đồng thời tổ chức lớp bồi dưỡng ứng dụng BIM cho hơn 300 cán bộ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng.

Giáo dục – Y tế – Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 tại phường Phan Thiết. Ngành giáo dục tỉnh nhà tiếp tục triển khai sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp công lập, nâng cao chất lượng đội ngũ và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho học sinh tựu trường trong tháng 8 và khai giảng vào ngày 5/9.

Ở mảng xã hội và kinh tế tập thể, hơn 70 cán bộ hợp tác xã đã tham gia tập huấn nâng cao năng lực kiểm soát. Các hoạt động phong trào cũng diễn ra sôi nổi như giải Pickleball lần thứ I của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, thu hút 82 vận động viên tranh tài.

Quốc phòng – An ninh – Chính sách

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi giải thể, tổ chức lại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực tại Trung đoàn Bộ binh 40 ở phường Đông Gia Nghĩa. Bên cạnh đó, các quy định mới về định danh điện tử, điều kiện miễn giảm phí trước bạ nhà đất theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP cũng được phổ biến đến người dân.

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