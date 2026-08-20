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    Lâm Đồng hôm nay 20/08

    Văn Khoa20/08/2026 18:24

    Điểm tin sau 18h ngày 20/08: Lâm Đồng phê duyệt tuyển sinh nội trú biên giới, hỗ trợ đầu tư, chuẩn bị Lễ hội Katê và kết nối vốn tín dụng cho doanh nghiệp địa phương.

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 20/08 ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý về giáo dục, đầu tư, tín dụng, y tế cơ sở và văn hóa. Trong ngày, tỉnh phê duyệt kết quả tuyển sinh vào hai trường nội trú khu vực biên giới, ban hành sổ tay thủ tục đầu tư ngoài ngân sách và chuẩn bị Lễ hội Katê năm 2026.

    Bên cạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, Lâm Đồng cũng triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người dân với cơ quan hành chính, tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp và lưu ý an toàn vùng trời quanh sân bay Liên Khương.

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