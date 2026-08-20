Lâm Đồng hôm nay 20/08
Điểm tin sau 18h ngày 20/08: Lâm Đồng phê duyệt tuyển sinh nội trú biên giới, hỗ trợ đầu tư, chuẩn bị Lễ hội Katê và kết nối vốn tín dụng cho doanh nghiệp địa phương.
Điểm tin Lâm Đồng ngày 20/08 ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý về giáo dục, đầu tư, tín dụng, y tế cơ sở và văn hóa. Trong ngày, tỉnh phê duyệt kết quả tuyển sinh vào hai trường nội trú khu vực biên giới, ban hành sổ tay thủ tục đầu tư ngoài ngân sách và chuẩn bị Lễ hội Katê năm 2026.
Bên cạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, Lâm Đồng cũng triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người dân với cơ quan hành chính, tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp và lưu ý an toàn vùng trời quanh sân bay Liên Khương.
Điểm nhanh
- Tư pháp — Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp trong công tác tư pháp: Các quy chế được ký kết nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh và thống nhất trên địa bàn tỉnh.
- Giáo dục — Hơn 1.700 học sinh Lâm Đồng trúng tuyển vào 2 trường nội trú biên giới: Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả tuyển sinh năm học 2026 - 2027 đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới.
- Đầu tư — Lâm Đồng ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách: Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục để rút ngắn thời gian tiếp cận quy trình pháp lý và đẩy nhanh tiến độ dự án.
- Tín dụng — Lâm Đồng tăng cường kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các bên phối hợp thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn vốn tín dụng.
- Văn hóa — Lễ hội Katê của người Chăm Lâm Đồng sẽ diễn ra từ 9 - 12/10/2026: Kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2026 được bàn tại phường Phan Thiết.
- Y tế — Trung tâm Y tế Khu vực Hàm Thuận Bắc kiến nghị tăng đầu tư nhân lực, trang thiết bị y tế: Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc về việc bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở.
- Hành chính — Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính năm 2026: Sở Nội vụ ban hành kế hoạch khảo sát Chỉ số SIPAS trên phạm vi toàn tỉnh.
- Thủy sản — Biên phòng Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU: Đợt cao điểm được phát động tại Cảng cá La Gi, phường Phước Hội.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế, đầu tư và hạ tầng
- Lâm Đồng kết nối giao thương với Đồng Tháp và Cà Mau: Ngành Công Thương phối hợp tổ chức hai hội nghị trong ngày 19 - 20/8/2026 nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Lâm Đồng gỡ vướng cho dự án du lịch King Palace tại Dinh 1: Dự án được cho phép tiếp tục thuê đất để triển khai các hạng mục còn dang dở sau hơn hai năm đóng cửa, ngừng đón khách.
- Lâm Đồng khánh thành dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương: Cảng hàng không hoạt động trở lại sau hơn năm tháng tạm dừng khai thác để sửa chữa.
- Lâm Đồng áp dụng quy định mới về tách thửa: Từ ngày 20/8/2026, Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND là căn cứ thực hiện tách, hợp thửa trên địa bàn tỉnh.
Xã hội, giáo dục và y tế
- Lâm Đồng chưa sắp xếp các trường học biệt lập, đi lại khó khăn: Các trường nằm xa khu dân cư, việc đi lại khó khăn sẽ được ưu tiên tạm giữ nguyên.
- Đam Rông 3 khẩn trương sắp xếp trường học, đội ngũ trước năm học mới: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đề nghị hoàn thành việc sắp xếp trường học, phân công cán bộ quản lý và giáo viên.
- Lâm Đồng tiếp sức phụ nữ vùng biên, xây dựng biên cương vững mạnh: Tại xã Quảng Trực, các đơn vị triển khai chương trình giai đoạn 2026 - 2030 và ra mắt mô hình số hóa tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc.
An ninh, môi trường và tài nguyên
- Không tự ý sử dụng Flycam, Drone tại khu vực sân bay Liên Khương: Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến khai thác bình quân 36–40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách, đi kèm yêu cầu bảo đảm an toàn vùng trời.
- Lâm Đồng xem xét kế hoạch thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Ta Kou: Khu bảo tồn dự kiến có diện tích 8.408 ha, trong đó hơn 7.342 ha là rừng tự nhiên.
- Bẫy “lấy lại tiền” bằng vàng giả: Thông tin cảnh báo thủ đoạn sử dụng vàng giả để dựng kịch bản lấy lại tiền, từ đó tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
Văn hóa, thể thao và du lịch
- Lâm Đồng chốt phương án khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT: Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2026 thống nhất các nội dung chi tiết cho lễ khai mạc và bế mạc.
- “Biển xanh” Lâm Đồng sẵn sàng chinh phục vòng chung kết toàn quốc: Đội tuyển đại diện địa phương đang ôn luyện để tham dự vòng chung kết Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Hà Nội ngày 22/8.
Danh sách tin theo thời gian tham khảo
- 20/08/2026 18:22 — Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp trong công tác tư pháp
- 20/08/2026 18:08 — Hơn 1.700 học sinh Lâm Đồng trúng tuyển vào 2 trường nội trú biên giới
- 20/08/2026 18:07 — Lâm Đồng ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách
- 20/08/2026 18:05 — Lễ hội Katê của người Chăm Lâm Đồng sẽ diễn ra từ 9 - 12/10/2026
- 20/08/2026 17:31 — Lâm Đồng tăng cường kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp
- 20/08/2026 16:52 — Trung tâm Y tế Khu vực Hàm Thuận Bắc kiến nghị tăng đầu tư nhân lực, trang thiết bị y tế
- 20/08/2026 16:22 — Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính năm 2026
- 20/08/2026 15:44 — Lâm Đồng chưa sắp xếp các trường học biệt lập, đi lại khó khăn
- 20/08/2026 14:30 — Lâm Đồng kết nối giao thương với Đồng Tháp và Cà Mau
- 20/08/2026 13:52 — Biên phòng Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU
- 20/08/2026 11:51 — Lâm Đồng gỡ vướng cho dự án du lịch King Palace tại Dinh 1
- 20/08/2026 10:47 — Không tự ý sử dụng Flycam, Drone tại khu vực sân bay Liên Khương
- 20/08/2026 06:58 — Lâm Đồng xem xét kế hoạch thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Ta Kou
- 20/08/2026 05:00 — Lâm Đồng áp dụng quy định mới về tách thửa
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