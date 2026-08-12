Thông tin đối ngoại Tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Sáng 12/8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Lễ Tổng kết thực hiện Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030” năm 2026.

Quang cảnh lễ tổng kết

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu của các địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Châu Á, Châu Úc. Tại điểm cầu Lâm Đồng, hội nghị do Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thanh Hoài chủ trì.

Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030”, chọn ngày 8/9 hằng năm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ khi được triển khai, nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức trong và ngoài nước như: Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt, tổ chức lớp học, tập huấn giáo viên, trao tặng sách và tài liệu dạy tiếng Việt cho kiều bào…

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thanh Hoài chủ trì đầu cầu tại Lâm Đồng

Đề án nhằm nâng cao nhận thức của kiều bào, nhất là thế hệ trẻ, về giá trị của tiếng Việt; khuyến khích việc học, sử dụng và gìn giữ tiếng mẹ đẻ. Qua đó, tiếng Việt tiếp tục là sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt với quê hương, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đề án thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác gìn giữ tiếng Việt, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và tăng cường sự gắn bó của kiều bào với Tổ quốc.

Các đại biểu tham gia tại đầu cầu Lâm Đồng

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, tiếng Việt là sợi dây bền chặt gắn kết hàng triệu trái tim người Việt Nam ở khắp nơi với nhau và với quê hương, đất nước.

Thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; đồng thời giao các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục quan tâm, thúc đẩy công tác giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, niềm đam mê và tình yêu tiếng Việt, quê hương, đất nước, các thầy cô giáo sẽ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp tôn vinh và gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại diện các sở, ban, ngành Lâm Đồng tham gia tại điểm cầu Lâm Đồng

"Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài" năm 2026 tại Lâm Đồng dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026.

Đây sẽ là ngày hội dành cho người Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ đang sinh sống, học tập, lao động và định cư ở nước ngoài. Chương trình hướng đến cộng đồng người gốc Việt tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có đông kiều bào, người lao động Lâm Đồng đang ở nước ngoài và thân nhân kiều bào đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.