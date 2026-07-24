Lâm Đồng hôm nay 24/07
Điểm tin Lâm Đồng ngày 24/07/2026: Điều chỉnh giao thông trung tâm Đà Lạt, chuẩn bị ra mắt nhôm thỏi đầu tiên và chuỗi hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Tổng hợp thông tin thời sự nổi bật tại Lâm Đồng trong ngày 24/07/2026 với nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế - hạ tầng và các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa. Đáng chú ý là phương án phân luồng giao thông mới tại Đà Lạt và chuẩn bị ra mắt sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam.
Điểm nhanh
- Giao thông Đà Lạt — Lâm Đồng hạn chế xe trên 29 chỗ tại một số khu vực trung tâm Đà Lạt: Từ ngày 1/8, tỉnh điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm xe trên 29 chỗ lưu thông hoặc dừng đỗ tại một số khu vực nhằm giảm ùn tắc.
- Đột phá công nghiệp — Lâm Đồng sẵn sàng ra mắt sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam: Cột mốc lịch sử phát triển công nghiệp của địa phương chính thức diễn ra vào ngày 26/7 tới.
- Hạ tầng thủy lợi — Đắk Mil sắp về đích giải phóng mặt bằng hồ Đắk Gang: Xã Đắk Mil đang hoàn tất những phần việc cuối cùng nhằm tạo đà cho dự án thủy lợi ngàn tỷ tăng tốc thi công.
- Hoạt động tri ân — Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, tặng quà Đảng bộ, chính quyền Đặc khu Côn Đảo: Đoàn công tác thăm, tặng quà và tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
- Giáo dục & Đào tạo — Lâm Đồng tạo bước chuyển mới trong dạy và học ngoại ngữ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Công nghiệp – Hạ tầng
- Lâm Đồng – kỷ nguyên mới của công nghiệp: Kiến tạo tỉnh trở thành trung tâm kết nối quốc tế với công nghiệp là điểm sáng phát triển kinh tế tổng thể.
- Giá tiêu hôm nay 24/7/2026: Lâm Đồng đạt 141.000 đồng/kg: Giá tiêu đi ngang ở mức cao, trong đó khu vực đạt mức giá cao nhất là 141.000 đồng/kg.
- Lâm Đồng khai thác, sử dụng hiệu quả nhà, đất công dôi dư: Lãnh đạo tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai cho thuê các cơ sở nhà, đất dôi dư.
- Quy hoạch chung liên phường Phước Hội và La Gi phải tạo được động lực phát triển mới cho khu vực: Nghe báo cáo tiến độ triển khai quy hoạch chung đô thị đến năm 2050.
- Khoa học công nghệ tạo giá trị cho "Trứng gà thảo dược Đà Lạt": Thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Xã hội – Tri ân – An sinh
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc thăm và tặng quà người có công tại 5 xã phía Tây tỉnh Lâm Đồng: Trao quà tri ân các gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
- Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chăm lo sức khỏe, đời sống người dân vùng biên: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo tại bon Bu P'răng 1 và Bu P'răng 2, xã Quảng Trực.
- Lâm Đồng thu nhận mẫu ADN, nối hành trình trở về của liệt sĩ: Công an tỉnh thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.
- Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ học sinh nghèo, người dân: Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Tỉnh Đoàn Lâm Đồng ra quân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”: Lễ ra quân cấp tỉnh được tổ chức tại xã Sông Lũy.
Văn hóa – Thể thao – Du lịch
- 112 huấn luyện viên, trọng tài Vovinam tỉnh Lâm Đồng tập huấn chuyên môn: Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 24 đến 27/7 tại xã Đức Trọng.
- Bảo đảm Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa diễn ra chu đáo, an toàn: Rà soát và chuẩn bị kỹ các điều kiện cho lễ khánh thành công trình trọng điểm.
- 14 đội tuyển quốc tế tham dự Giải Golf Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2026: Giải đấu hứa hẹn tạo điểm nhấn thể thao và lan tỏa hoạt động thiện nguyện.
- Tân Thành - điểm hẹn mới của du lịch biển Lâm Đồng: Tỉnh đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch biển hoang sơ tại xã Tân Thành.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 24/07/2026 18:04 — 112 huấn luyện viên, trọng tài Vovinam tỉnh Lâm Đồng tập huấn chuyên môn
- 24/07/2026 17:45 — Bảo đảm Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa diễn ra chu đáo, an toàn
- 24/07/2026 17:02 — Đắk Mil sắp về đích giải phóng mặt bằng hồ Đắk Gang
- 24/07/2026 16:33 — Lâm Đồng hạn chế xe trên 29 chỗ tại một số khu vực trung tâm Đà Lạt
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