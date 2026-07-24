Lâm Đồng hôm nay 24/07 Điểm tin Lâm Đồng ngày 24/07/2026: Điều chỉnh giao thông trung tâm Đà Lạt, chuẩn bị ra mắt nhôm thỏi đầu tiên và chuỗi hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tổng hợp thông tin thời sự nổi bật tại Lâm Đồng trong ngày 24/07/2026 với nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế - hạ tầng và các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa. Đáng chú ý là phương án phân luồng giao thông mới tại Đà Lạt và chuẩn bị ra mắt sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam.

Lâm Đồng sẵn sàng ra mắt sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam

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