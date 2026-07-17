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    Lâm Đồng hôm nay 17/07

    Văn Khoa17/07/2026 18:19

    Điểm tin Lâm Đồng 17/07/2026: Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày 27/7, nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cuối năm.

    Ngày 17/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận chuỗi hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội sôi động. Trọng tâm của ngày là các hoạt động tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và nỗ lực của các cấp chính quyền trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm.

    Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự và ứng phó với mùa mưa lũ cũng được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương, khẳng định quyết tâm phát triển bền vững của tỉnh.

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    Hoạt động đền ơn đáp nghĩa

    Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình người có công với cách mạng:

    • Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm các gia đình chính sách tại khu vực Đà Lạt và phường Xuân Trường.
    • Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung thăm hỏi người có công tại khu vực Bảo Lộc.
    • Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Hàm Kiệm.
    • Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND và MTTQ tỉnh cũng tổ chức nhiều đoàn công tác đến các xã Đắk Sắk, Đắk Mil, Đơn Dương, Cát Tiên, Đạ Tẻh... để trao quà và động viên các gia đình chính sách.

    Kinh tế – Đầu tư – Hạ tầng

    Tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư hạ tầng giao thông:

    Xã hội – Giáo dục – Phòng chống thiên tai

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