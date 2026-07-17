Lâm Đồng hôm nay 17/07
Điểm tin Lâm Đồng 17/07/2026: Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày 27/7, nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cuối năm.
Ngày 17/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận chuỗi hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội sôi động. Trọng tâm của ngày là các hoạt động tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và nỗ lực của các cấp chính quyền trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm.
Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự và ứng phó với mùa mưa lũ cũng được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương, khẳng định quyết tâm phát triển bền vững của tỉnh.
Điểm nhanh
- Kinh tế — Tổng quan kinh tế - xã hội Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2026: Tăng trưởng GRDP ước đạt 7,97%, khu vực nông nghiệp vượt kế hoạch dù chưa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
- Tri ân — Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm 4 gia đình chính sách tại Xuân Trường - Đà Lạt: Hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
- An ninh — Công an Lâm Đồng bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại sau 72 giờ gây án: Bắt giữ đối tượng Phạm Duy Trung sau vụ cướp giật tại phường Lang Biang - Đà Lạt.
- Y tế — Lâm Đồng tiếp nhận 801 đơn vị máu từ Ngày hội “Giọt hồng xứ Hoa”: Sự kiện thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia trong khuôn khổ Hành trình Đỏ 2026.
Các mảng tin nổi bật
Hoạt động đền ơn đáp nghĩa
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình người có công với cách mạng:
- Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm các gia đình chính sách tại khu vực Đà Lạt và phường Xuân Trường.
- Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung thăm hỏi người có công tại khu vực Bảo Lộc.
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Hàm Kiệm.
- Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND và MTTQ tỉnh cũng tổ chức nhiều đoàn công tác đến các xã Đắk Sắk, Đắk Mil, Đơn Dương, Cát Tiên, Đạ Tẻh... để trao quà và động viên các gia đình chính sách.
Kinh tế – Đầu tư – Hạ tầng
Tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư hạ tầng giao thông:
- Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười làm việc với Tập đoàn Tô Thương về các dự án kết cấu hạ tầng giao thông động lực.
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các Ban quản lý dự án thực hiện đúng cam kết giải ngân vốn đầu tư công theo sơ đồ tiến độ hàng tuần.
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra thực tế các dự án nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp tại Đà Lạt.
- Về nông nghiệp, tỉnh định hướng phát triển bền vững ngành hồ tiêu thông qua các giải pháp kỹ thuật và liên kết hiệp hội.
Xã hội – Giáo dục – Phòng chống thiên tai
- Lâm Đồng triển khai kế hoạch sắp xếp lại trường học trước ngày 30/8 nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Nhiều lớp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số được tổ chức rộn ràng trước ngày khai trường.
- Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa, tỉnh chủ động gia cố hạ tầng và hệ thống cảnh báo sớm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao như xã Hàm Thạnh.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 18:15 — Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà gia đình chính sách
- 17:46 — Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh
- 15:09 — Lâm Đồng rà soát công tác tổ chức Sports Festival 2026
- 12:36 — Xây dựng gần 13 km đường tuần tra biên giới qua tỉnh Lâm Đồng
- 12:01 — Lâm Đồng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
- 05:12 — Tân Hải: Nâng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
- 05:08 — Ðể mỗi người dân trở thành “đại sứ du lịch”
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