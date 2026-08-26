Lâm Đồng hôm nay 26/8 Điểm tin Lâm Đồng ngày 26/8: Đầu tư 2.100 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 28, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải toàn tỉnh.

Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng hôm nay ngày 26/8/2026 ghi nhận nhiều hoạt động nổi bật về đầu tư hạ tầng, chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội, cùng các chương trình bảo đảm an sinh và giữ vững an ninh trật tự.

Trọng tâm đáng chú ý là dự án nâng cấp tuyến Quốc lộ 28 với số vốn 2.100 tỷ đồng, nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cùng đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện vận tải đường bộ trên toàn địa bàn.

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An ninh – trật tự

Tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ

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