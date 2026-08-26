Lâm Đồng hôm nay 26/8
Điểm tin Lâm Đồng ngày 26/8: Đầu tư 2.100 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 28, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tăng cường kiểm soát phương tiện vận tải toàn tỉnh.
Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng hôm nay ngày 26/8/2026 ghi nhận nhiều hoạt động nổi bật về đầu tư hạ tầng, chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội, cùng các chương trình bảo đảm an sinh và giữ vững an ninh trật tự.
Trọng tâm đáng chú ý là dự án nâng cấp tuyến Quốc lộ 28 với số vốn 2.100 tỷ đồng, nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cùng đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện vận tải đường bộ trên toàn địa bàn.
Điểm nhanh
- Hạ tầng giao thông — Lâm Đồng đầu tư 2.100 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa: Dự án có chiều dài hơn 102 km, dự kiến khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2029.
- Chỉ đạo điều hành — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Cần quyết tâm hơn nữa trong giải ngân đầu tư công: Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nỗ lực bứt tốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
- Phòng chống dịch bệnh — Lâm Đồng tiếp tục tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng: UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt giải pháp hạn chế ca mắc và tử vong.
- Ứng phó thiên tai — Lâm Đồng chủ động ứng phó mưa lũ, không để ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế: Địa phương rà soát phương án phòng ngừa mưa lũ để giữ vững mục tiêu phát triển.
- Chuyển đổi số giáo dục — Lâm Đồng hoàn thành 99,09% Học bạ số: Ngành Giáo dục tỉnh phát hành thành công gần như toàn bộ dữ liệu học bạ lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – hạ tầng
- Lâm Đồng đầu tư 2.100 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa: Tuyến đường nâng cấp dài hơn 102 km tạo động lực kết nối giao thương liên vùng.
- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Cần quyết tâm hơn nữa trong giải ngân đầu tư công: Đôn đốc các chủ đầu tư giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.
- Khơi thông cửa biển La Gi: Cần giải pháp lâu dài để ngư dân vươn khơi: Xử lý trước mắt đoạn luồng bồi lấp và nghiên cứu giải pháp tổng thể ổn định luồng lạch cho tàu cá.
Xã hội – giáo dục – y tế
- Lâm Đồng tháo gỡ những điểm nghẽn cho y tế cơ sở sau sáp nhập: Giải quyết các áp lực về nhân lực và cơ sở vật chất cho các trạm y tế cơ sở.
- Giám sát việc tổ chức mạng lưới y tế cơ sở và thực hiện Nghị quyết 57 tại khu vực Lâm Hà: Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các xã Đinh Văn Lâm Hà và Phú Sơn Lâm Hà.
- Lâm Đồng hủy kết quả trúng tuyển bổ sung của 38 học sinh lớp 10: Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định hủy kết quả tuyển bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết.
- Tuổi trẻ Lâm Đồng làm đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt: Đoàn viên thanh niên tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
- 53 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tại Gia Nghĩa: Đảng ủy các phường Bắc Gia Nghĩa và Nam Gia Nghĩa tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.
An ninh – trật tự
- Tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ: Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông đến hết ngày 25/9.
- Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại phường La Gi: Lực lượng công an triệt phá tụ điểm cờ bạc, tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan.
- Lâm Đồng quyết liệt với các hành vi xâm hại rừng: Tăng cường bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm và san gạt trái phép trên đất lâm nghiệp.
Văn hóa – du lịch – thể thao
- Quy hoạch hồ Tuyền Lâm gắn bảo tồn với tạo giá trị mới: Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc về Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia đến năm 2050.
- Lâm Đồng đẩy mạnh xúc tiến du lịch, kết nối thị trường Nga: Tổ chức đoàn Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch dành cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế.
- Hơn 100 cơ thủ tranh tài Billiards tại Đại hội TDTT Lâm Đồng: Môn Billiards trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I năm 2026 chính thức khởi tranh.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 26/08/2026 18:14 — 53 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tại Gia Nghĩa
- 26/08/2026 18:00 — Cụm thi đua số 2 tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
- 26/08/2026 17:47 — Giám sát việc tổ chức mạng lưới y tế cơ sở và thực hiện Nghị quyết 57 tại khu vực Lâm Hà
- 26/08/2026 17:24 — Tuổi trẻ Lâm Đồng làm đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt
- 26/08/2026 17:02 — Lâm Đồng đầu tư 2.100 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa
- 26/08/2026 16:47 — Lâm Đồng tiếp tục tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng
- 26/08/2026 16:46 — Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tặng hơn 500 bộ quần áo đến đồng bào các dân tộc
- 26/08/2026 16:35 — Lâm Đồng tháo gỡ những điểm nghẽn cho y tế cơ sở sau sáp nhập
- 26/08/2026 13:42 — Lâm Đồng đẩy mạnh xúc tiến du lịch, kết nối thị trường Nga
- 26/08/2026 13:12 — Lâm Đồng hoàn thành 99,09% Học bạ số
- 26/08/2026 13:00 — Lâm Đồng quyết liệt với các hành vi xâm hại rừng
- 26/08/2026 12:43 — Tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ
- 26/08/2026 12:40 — Quy hoạch hồ Tuyền Lâm gắn bảo tồn với tạo giá trị mới
- 26/08/2026 12:36 — Lâm Đồng chủ động ứng phó mưa lũ, không để ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
- 26/08/2026 11:34 — Hơn 100 cơ thủ tranh tài Billiards tại Đại hội TDTT Lâm Đồng
- 26/08/2026 10:45 — Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại phường La Gi
- 26/08/2026 10:13 — Lâm Đồng hủy kết quả trúng tuyển bổ sung của 38 học sinh lớp 10
- 26/08/2026 09:29 — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Cần quyết tâm hơn nữa trong giải ngân đầu tư công
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