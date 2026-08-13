Lâm Đồng hôm nay 13/8
Điểm tin Lâm Đồng ngày 13/8: Tỉnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ban hành quy định đất nông nghiệp và tăng cường xúc tiến du lịch, hạ tầng kỹ thuật.
Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng ngày 13/8/2026 ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội quan trọng, công tác tổ chức cán bộ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cùng các giải pháp phát triển du lịch, nông nghiệp địa phương.
Điểm nhanh
- Chính sách đất đai — Lâm Đồng cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tối đa 500 m2: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, cho phép xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp tối đa 500 m2.
- Công tác cán bộ — Đồng chí Nguyễn Văn Hữu giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã D'ran giữ chức vụ mới.
- Đầu tư công — Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công khu vực Đông Lâm Đồng: Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
- Hạ tầng năng lượng — Khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối: Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với UBND xã Đắk Mil chính thức khởi công dự án.
- Xúc tiến du lịch — Kết nối đưa dòng khách Ấn Độ đến Lâm Đồng: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu kết nối hợp tác phát triển du lịch với đối tác Ấn Độ tại phường Xuân Hương.
- Nông nghiệp thu hoạch — Cát Tiên 3 chạy đua giữ mùa vàng: Nông dân xã Cát Tiên 3 khẩn trương thu hoạch lúa hè thu 2026 để tránh nguy cơ thiệt hại do mưa lớn.
- Quân sự địa phương — Xây dựng lực lượng quân sự Lâm Đồng tinh, gọn, mạnh: Tỉnh thực hiện giải thể 5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực và thành lập 3 đơn vị mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- An toàn giao thông — CSGT Lâm Đồng xử lý vi phạm từ clip đăng trên mạng xã hội: Lực lượng công an xác minh, lập biên bản xử lý tài xế vượt xe tại nơi có biển cấm từ clip phản ánh của người dân.
Các mảng tin nổi bật
Thời sự – Xây dựng hệ thống chính trị
- Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc với Ban Thường ứng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động mặt trận và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
- Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc lắng nghe tâm tư đồng bào DTTS phía Đông tỉnh: Hội nghị tổ chức tại phường Phan Thiết nhằm tiếp nhận nguyện vọng của nhân dân vùng dân tộc thiểu số.
- Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên: Các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu để hoàn thành kế hoạch lập hồ sơ đảng viên điện tử.
- Vĩnh Hảo: Cải cách hành chính bắt đầu từ cách phục vụ người dân: Xã Vĩnh Hảo đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh để nâng cao chất lượng phục vụ.
Kinh tế – Nông nghiệp – Hạ tầng
- Lam Dong Accelerates Export Growth, Targets $3.59 Billion Milestone: Tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 3,59 tỷ USD trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026.
- Nâng tầm giá trị cây ăn quả chủ lực: Ngành nông nghiệp đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, cấp mã vùng trồng và liên kết chuỗi tiêu thụ.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm xử lý tình trạng lún, nứt tại Quảng trường Gia Nghĩa: UBND tỉnh khẳng định công trình còn trong thời hạn bảo hành nên đơn vị thi công phải khắc phục hư hỏng cục bộ.
- Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận: Thanh tra tỉnh kết luận các vi phạm về quản lý đất lâm nghiệp và sử dụng kinh phí ngân sách tại đơn vị này.
Văn hóa – Du lịch – Xã hội
- Lâm Đồng khai thác nguồn lực văn hóa cho phát triển du lịch: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn kiểm tra tiến độ xây dựng các đề án phát triển văn hóa - du lịch.
- Lâm Đồng chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện văn hóa, thể thao: Sẵn sàng công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần I và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.
- Mở rộng kết nối du lịch với thị trường miền Bắc: Lâm Đồng tái khởi động các chương trình xúc tiến du lịch, hướng tới khôi phục và duy trì dòng khách từ Hà Nội và phía Bắc.
- Lâm Đồng tăng cường hợp tác phát triển phục hồi chức năng với TP Hồ Chí Minh: Sở Y tế trao đổi chuyên môn với Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM.
- Để không học sinh nào thiếu sách giáo khoa: Tỉnh chuẩn bị nguồn cung và phương án hỗ trợ học sinh yếu thế trước thềm năm học 2026 - 2027.
- CSGT Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ người phụ nữ nguy cơ đột quỵ đi cấp cứu: Tổ công tác trên Quốc lộ 28 nhanh chóng sơ cứu và đưa bệnh nhân ngất xỉu đến cơ sở y tế gần nhất.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 13/08/2026 17:38 — Kết nối đưa dòng khách Ấn Độ đến Lâm Đồng
- 13/08/2026 17:35 — Cát Tiên 3 chạy đua giữ mùa vàng
- 13/08/2026 17:05 — Lâm Đồng tăng cường hợp tác phát triển phục hồi chức năng với TP Hồ Chí Minh
- 13/08/2026 17:02 — CSGT Lâm Đồng xử lý vi phạm từ clip đăng trên mạng xã hội
- 13/08/2026 16:55 — Nhà thầu chịu trách nhiệm xử lý tình trạng lún, nứt tại Quảng trường Gia Nghĩa
- 13/08/2026 16:10 — Lâm Đồng khai thác nguồn lực văn hóa cho phát triển du lịch
- 13/08/2026 15:18 — CSGT Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ người phụ nữ nguy cơ đột quỵ đi cấp cứu
- 13/08/2026 14:56 — Lâm Đồng cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tối đa 500 m2
- 13/08/2026 14:36 — Khởi công công trình Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối
- 13/08/2026 13:19 — Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc lắng nghe tâm tư đồng bào DTTS phía Đông tỉnh
- 13/08/2026 13:03 — Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công khu vực Đông Lâm Đồng
- 13/08/2026 11:17 — Xây dựng lực lượng quân sự Lâm Đồng tinh, gọn, mạnh
- 13/08/2026 10:29 — Đồng chí Nguyễn Văn Hữu giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng
- 13/08/2026 10:13 — Lâm Đồng phát huy sức dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới
- 13/08/2026 09:19 — Lâm Đồng chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện văn hóa, thể thao
- 13/08/2026 09:19 — Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
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