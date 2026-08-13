Lâm Đồng hôm nay 13/8 Điểm tin Lâm Đồng ngày 13/8: Tỉnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ban hành quy định đất nông nghiệp và tăng cường xúc tiến du lịch, hạ tầng kỹ thuật.

Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng ngày 13/8/2026 ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội quan trọng, công tác tổ chức cán bộ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cùng các giải pháp phát triển du lịch, nông nghiệp địa phương.

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