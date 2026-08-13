Tin mới

    Lâm Đồng hôm nay 13/8

    Văn Khoa13/08/2026 18:02

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 13/8: Tỉnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ban hành quy định đất nông nghiệp và tăng cường xúc tiến du lịch, hạ tầng kỹ thuật.

    Bản tin tổng hợp tình hình tỉnh Lâm Đồng ngày 13/8/2026 ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội quan trọng, công tác tổ chức cán bộ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cùng các giải pháp phát triển du lịch, nông nghiệp địa phương.

    Điểm nhanh

    Các mảng tin nổi bật

    Thời sự – Xây dựng hệ thống chính trị

    Đồng chí Nguyễn Văn Hữu giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng
    Đồng chí Nguyễn Văn Hữu giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng

    Kinh tế – Nông nghiệp – Hạ tầng

    Văn hóa – Du lịch – Xã hội

    Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

    Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.

    Đọc tiếp

    Điểm tin Lâm Đồng hôm nay

      Đọc tiếp

        Đọc nhiều

          Thời sự Lâm Đồng
          Lâm Đồng hôm nay 13/8
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO