Lâm Đồng hôm nay 6/7
Điểm tin Lâm Đồng ngày 6/7 nổi bật với quyết sách đột phá về hạ tầng cao tốc, ứng dụng AI giám sát đầu tư công và công tác lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Di Linh.
Bản tin thời sự Lâm Đồng hôm nay ghi nhận những chuyển động mạnh mẽ trong công tác điều hành kinh tế - xã hội. Đáng chú ý nhất là quyết sách loại bỏ tư duy đầu tư phân kỳ để phát triển cao tốc bền vững và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, các hoạt động tri ân, an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự cũng được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.
Điểm nhanh tin tức trong ngày
- Hạ tầng giao thông — Đột phá cao tốc Lâm Đồng: Bỏ tư duy đầu tư phân kỳ, chọn an toàn bền vững: UBND tỉnh đề xuất loại bỏ phương án phân kỳ, ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh để đảm bảo an toàn và tránh lãng phí về sau.
- Công nghệ điều hành — Lâm Đồng dùng AI "soi" tiến độ giải ngân từng dự án theo thời gian thực: Ứng dụng dữ liệu số và AI giúp theo dõi, phân tích và xử lý nhanh các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công.
- Tri ân liệt sĩ — Lấy mẫu 70 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh: Triển khai lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN và xác định danh tính tại xã Di Linh.
- An ninh hàng hải — Kịp thời cứu hộ thuyền viên Lâm Đồng gặp nạn do tai nạn hàng hải: Cứu hộ an toàn 16 người và ghi nhận 1 trường hợp tử vong sau vụ chìm tàu cá tại vùng biển Lâm Đồng.
- Giáo dục — Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Chất lượng giáo dục Lâm Đồng tiếp tục được khẳng định: Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,56% cùng nhiều điểm 10 và thủ khoa.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng – Đầu tư
Trong nỗ lực thúc đẩy kinh tế, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ các nút thắt dự án và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp. Ngành công nghiệp Lâm Đồng kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2026 nhờ lượng đơn hàng ổn định. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho dự án Rừng dầu Hồng Liêm do Công ty Cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư.
- “Mở đường” cho kinh tế tư nhân phía Tây Lâm Đồng phát triển bền vững.
- Chi trả hơn 142,7 tỷ đồng kinh phí dịch vụ môi trường rừng từ nguồn kết dư.
- Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV thông báo phát hành hồ sơ mời chào giá gói thầu phục hồi thiết bị phân xưởng Kết tinh.
Xây dựng Đảng – Chính quyền – Xã hội
Công tác xây dựng hệ thống chính trị và phát huy dân chủ cơ sở được chú trọng. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng. Tại cơ sở, phường Cam Ly - Đà Lạt đã hoàn thành kiện toàn tổ chức Đảng sau sắp xếp bộ máy và đạt hơn 60% dự toán thu ngân sách năm.
- Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân từ cơ sở thông qua đánh giá 6 tháng đầu năm.
- Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026.
- Trên 85% tin, bài báo chí phản ánh tích cực về sự phát triển của tỉnh trong quý II/2026.
Giáo dục – An sinh xã hội
Lâm Đồng tiếp tục đầu tư cho giáo dục vùng xa với kế hoạch tuyển sinh 1.770 học sinh vào các trường nội trú liên cấp tại xã Thuận An và xã Quảng Trực. Tỉnh cũng sẵn sàng khởi công thêm 3 trường nội trú tại các khu vực biên giới như xã Đắk Wil và xã Thuận Hạnh.
- Tặng 300 suất quà cho hội viên người mù và hộ nghèo khu vực phía Đông tỉnh.
- Khởi sắc nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tánh Linh.
- Chức sắc tôn giáo là cầu nối vững chắc trong các phong trào thi đua yêu nước.
An ninh – Trật tự
Lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh. Công an tỉnh đang điều tra vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn tại xã Đức Linh. Đồng thời, Bộ Công an đã phối hợp tổ chức tập huấn về Công ước chống tra tấn cho cán bộ chiến sĩ tại địa phương.
- Đảm bảo an toàn giao thông mùa thu hoạch sầu riêng khi lưu lượng xe nông sản tăng mạnh.
- Nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội với phương châm xử lý ngay từ cơ sở.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 06/07/2026 17:33 — Lấy mẫu 70 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh
- 06/07/2026 17:12 — Lâm Đồng họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án Rừng dầu Hồng Liêm
- 06/07/2026 15:31 — Công an Lâm Đồng điều tra vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại xã Đức Linh
- 06/07/2026 15:03 — Kịp thời cứu hộ thuyền viên Lâm Đồng gặp nạn do tai nạn hàng hải
- 06/07/2026 14:42 — Lâm Đồng dùng AI "soi" tiến độ giải ngân từng dự án theo thời gian thực
- 06/07/2026 05:00 — Đột phá cao tốc Lâm Đồng: Bỏ tư duy đầu tư phân kỳ, chọn an toàn bền vững
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