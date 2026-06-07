Lâm Đồng hôm nay 6/7 Điểm tin Lâm Đồng ngày 6/7 nổi bật với quyết sách đột phá về hạ tầng cao tốc, ứng dụng AI giám sát đầu tư công và công tác lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Di Linh.

Bản tin thời sự Lâm Đồng hôm nay ghi nhận những chuyển động mạnh mẽ trong công tác điều hành kinh tế - xã hội. Đáng chú ý nhất là quyết sách loại bỏ tư duy đầu tư phân kỳ để phát triển cao tốc bền vững và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, các hoạt động tri ân, an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự cũng được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.

Điểm nhanh tin tức trong ngày

Đột phá cao tốc Lâm Đồng: Bỏ tư duy đầu tư phân kỳ, chọn an toàn bền vững

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Hạ tầng – Đầu tư

Trong nỗ lực thúc đẩy kinh tế, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ các nút thắt dự án và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp. Ngành công nghiệp Lâm Đồng kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2026 nhờ lượng đơn hàng ổn định. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho dự án Rừng dầu Hồng Liêm do Công ty Cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư.

Xây dựng Đảng – Chính quyền – Xã hội

Công tác xây dựng hệ thống chính trị và phát huy dân chủ cơ sở được chú trọng. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng. Tại cơ sở, phường Cam Ly - Đà Lạt đã hoàn thành kiện toàn tổ chức Đảng sau sắp xếp bộ máy và đạt hơn 60% dự toán thu ngân sách năm.

Giáo dục – An sinh xã hội

Lâm Đồng tiếp tục đầu tư cho giáo dục vùng xa với kế hoạch tuyển sinh 1.770 học sinh vào các trường nội trú liên cấp tại xã Thuận An và xã Quảng Trực. Tỉnh cũng sẵn sàng khởi công thêm 3 trường nội trú tại các khu vực biên giới như xã Đắk Wil và xã Thuận Hạnh.

Tặng 300 suất quà cho hội viên người mù và hộ nghèo khu vực phía Đông tỉnh.

Khởi sắc nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tánh Linh.

Chức sắc tôn giáo là cầu nối vững chắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

An ninh – Trật tự

Lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh. Công an tỉnh đang điều tra vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn tại xã Đức Linh. Đồng thời, Bộ Công an đã phối hợp tổ chức tập huấn về Công ước chống tra tấn cho cán bộ chiến sĩ tại địa phương.

Đảm bảo an toàn giao thông mùa thu hoạch sầu riêng khi lưu lượng xe nông sản tăng mạnh.

Nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội với phương châm xử lý ngay từ cơ sở.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

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