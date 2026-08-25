Lâm Đồng hôm nay 25/08
Điểm tin Lâm Đồng ngày 25/08 sau 18h: Quy định thu chi năm học mới, triệt phá cà phê giả, triển khai nhiều định hướng phát triển văn hóa và du lịch trọng điểm.
Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng hôm nay ngày 25/08 ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, chuẩn bị năm học mới và công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Các cấp chính quyền và ban ngành tỉnh đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo trọng tâm, từ quy định thu chi trường học, định hướng chiến lược văn hóa đối ngoại đến tăng cường phòng chống tội phạm và chăm lo an sinh xã hội.
Điểm nhanh
- Quy định thu chi giáo dục — Lâm Đồng quy định các khoản được thu, không được thu năm học 2026 - 2027: Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch hướng dẫn thực hiện chính sách học phí và các khoản thu cụ thể cho năm học mới.
- Chiến lược văn hóa — Lâm Đồng hướng tới trở thành trung tâm sáng tạo, tổ chức các hoạt động văn hóa lớn: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Khảo sát quy hoạch — Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát phương án quy hoạch hồ Tuyền Lâm: Đoàn công tác kiểm tra thực địa liên quan đến Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050.
- An sinh xã hội — Lâm Đồng tăng cường hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em có nguy cơ bị bỏ rơi, bạo lực, xâm hại.
- Phòng chống tội phạm — Triệt xóa đường dây 7 tấn cà phê dỏm, trận đánh nghẹt thở của PC03: Lực lượng chức năng phát hiện và đấu tranh triệt xóa cơ sở sản xuất vỏ cà phê, đậu nành tẩm hóa chất.
- Cảnh báo lừa đảo — Không gọi lại những cuộc “nhá máy” từ số điện thoại lạ: Công an tỉnh khuyến cáo người dân cảnh giác trước chiêu trò rà soát dữ liệu để lừa đảo.
- Y tế dự phòng — Lâm Đồng tăng cường tiêm chủng mở rộng năm 2026: Sở Y tế phát công văn khẩn yêu cầu bảo đảm tiến độ và an toàn tiêm chủng trên địa bàn.
- Hiến máu tình nguyện — Hơn 380 đơn vị máu được tiếp nhận tại “Giọt hồng Nam Ban”: Ngày hội hiến máu thu hút đông đảo người dân tham gia đóng góp nguồn máu cứu người.
Các mảng tin nổi bật
Chính sách – Quy hoạch – Phát triển
- Lâm Đồng đề nghị ADB hỗ trợ tái cấu trúc dự án đô thị Phan Thiết: Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc trực tuyến với đoàn công tác ADB về dự án cải thiện môi trường đô thị.
- Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến các nghị quyết về chính sách và phát triển kinh tế - xã hội: Xem xét, đóng góp ý kiến vào phân bổ nguồn vốn và các chương trình mục tiêu phát triển.
- Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo đẩy nhanh giải quyết vụ việc hồ chứa nước Tân Lai: Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại buổi tiếp công dân định kỳ.
- Lâm Đồng triển khai kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng: Tỉnh ban hành văn bản tăng cường gắn kết, hỗ trợ lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ.
Giáo dục – Y tế – Xã hội
- Học sinh Lâm Đồng rộn ràng tựu trường, sẵn sàng năm học mới: Các trường ổn định nề nếp, đón học sinh đầu cấp và chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng.
- Không để học sinh Lâm Đồng bỏ lỡ cơ hội học tập vì hoàn cảnh khó khăn: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị năm học, yêu cầu rà soát hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Lâm Đồng tăng cường tiêm chủng mở rộng năm 2026: Triển khai tiêm chủng đầy đủ, an toàn cho trẻ em và người dân.
Văn hóa – Thể thao – Du lịch
- Diễn đàn giải pháp phát triển du lịch Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040: Tập hợp ý kiến chuyên gia, nhà khoa học nhằm nâng tầm du lịch địa phương.
- Lâm Đồng phấn đấu 80% người dân được hưởng thụ, tham gia hoạt động văn hóa: Triển khai đề án thúc đẩy phong trào văn hóa cơ sở lấy người dân làm trung tâm.
- Lâm Đồng sẵn sàng cho chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026: Họp chuẩn bị chu đáo các nội dung phối hợp tổ chức sự kiện thể thao lớn.
An ninh trật tự – An toàn giao thông
- Hơn 400 lái xe Lâm Đồng được tuyên truyền pháp luật giao thông: Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe khách.
- Xử lý nhóm thanh niên “bốc đầu” xe rồi đăng TikTok: Xử lý nghiêm nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe nguy hiểm trên Quốc lộ 20 để quay clip mạng xã hội.
- Chàng trai Cơ Ho gần 20 năm miệt mài giữ bình yên nơi miền núi Phan Sơn: Gương sáng đồng bào dân tộc thiểu số tận tụy với công tác an ninh cơ sở tại xã Phan Sơn.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 25/08/2026 17:27 — Lâm Đồng hướng tới trở thành trung tâm sáng tạo, tổ chức các hoạt động văn hóa lớn
- 25/08/2026 17:26 — Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát phương án quy hoạch hồ Tuyền Lâm
- 25/08/2026 16:33 — Lâm Đồng tăng cường hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
- 25/08/2026 16:31 — Hơn 380 đơn vị máu được tiếp nhận tại “Giọt hồng Nam Ban”
- 25/08/2026 16:30 — Lâm Đồng tăng cường tiêm chủng mở rộng năm 2026
- 25/08/2026 16:16 — Hơn 400 lái xe Lâm Đồng được tuyên truyền pháp luật giao thông
- 25/08/2026 16:13 — Lâm Đồng triển khai kết nghĩa, đỡ đầu các đơn vị Bộ đội Biên phòng
- 25/08/2026 16:01 — Triệt xóa đường dây 7 tấn cà phê dỏm, trận đánh nghẹt thở của PC03
- 25/08/2026 15:43 — Quảng Tín trao tặng Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên đợt 2/9
- 25/08/2026 15:42 — Không gọi lại những cuộc “nhá máy” từ số điện thoại lạ
- 25/08/2026 15:02 — Diễn đàn giải pháp phát triển du lịch Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040
- 25/08/2026 14:20 — Lâm Đồng phấn đấu 80% người dân được hưởng thụ, tham gia hoạt động văn hóa
- 25/08/2026 13:35 — Không để học sinh Lâm Đồng bỏ lỡ cơ hội học tập vì hoàn cảnh khó khăn
- 25/08/2026 13:07 — Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo đẩy nhanh giải quyết vụ việc hồ chứa nước Tân Lai
- 25/08/2026 12:59 — Lâm Đồng quy định các khoản được thu, không được thu năm học 2026 - 2027
- 25/08/2026 12:56 — Lâm Đồng đề nghị ADB hỗ trợ tái cấu trúc dự án đô thị Phan Thiết
- 25/08/2026 12:42 — Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng cho ý kiến các nghị quyết về chính sách và phát triển kinh tế - xã hội
- 25/08/2026 12:28 — Học sinh Lâm Đồng rộn ràng tựu trường, sẵn sàng năm học mới
- 25/08/2026 10:41 — Lâm Đồng sẵn sàng cho chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026
- 25/08/2026 10:39 — Hơn 150 cán bộ Đoàn tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng
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