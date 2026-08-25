Lâm Đồng hôm nay 25/08 Điểm tin Lâm Đồng ngày 25/08 sau 18h: Quy định thu chi năm học mới, triệt phá cà phê giả, triển khai nhiều định hướng phát triển văn hóa và du lịch trọng điểm.

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng hôm nay ngày 25/08 ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, chuẩn bị năm học mới và công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Các cấp chính quyền và ban ngành tỉnh đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo trọng tâm, từ quy định thu chi trường học, định hướng chiến lược văn hóa đối ngoại đến tăng cường phòng chống tội phạm và chăm lo an sinh xã hội.

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