Tin mới

    Lâm Đồng hôm nay 25/08

    Văn Khoa25/08/2026 18:06

    Điểm tin Lâm Đồng ngày 25/08 sau 18h: Quy định thu chi năm học mới, triệt phá cà phê giả, triển khai nhiều định hướng phát triển văn hóa và du lịch trọng điểm.

    Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng hôm nay ngày 25/08 ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, chuẩn bị năm học mới và công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

    Các cấp chính quyền và ban ngành tỉnh đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo trọng tâm, từ quy định thu chi trường học, định hướng chiến lược văn hóa đối ngoại đến tăng cường phòng chống tội phạm và chăm lo an sinh xã hội.

    Điểm nhanh

    Các mảng tin nổi bật

    Chính sách – Quy hoạch – Phát triển

    Giáo dục – Y tế – Xã hội

    Lâm Đồng quy định các khoản được thu, không được thu năm học 2026 - 2027
    Lâm Đồng quy định các khoản được thu, không được thu năm học 2026 - 2027

    Văn hóa – Thể thao – Du lịch

    An ninh trật tự – An toàn giao thông

    Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

    Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.

    Đọc tiếp

    Điểm tin Lâm Đồng hôm nay

      Đọc tiếp

        Đọc nhiều

          Thời sự Lâm Đồng
          Lâm Đồng hôm nay 25/08
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO