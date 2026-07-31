Lâm Đồng hôm nay 31/7
Tổng hợp tin tức Lâm Đồng ngày 31/7/2026: Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự.
Tin tức tỉnh Lâm Đồng ngày 31/7/2026 ghi nhận nhiều chỉ đạo quan trọng từ lãnh đạo tỉnh trong công tác điều hành kinh tế - xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng và đẩy nhanh tiến độ hạ tầng trọng điểm. Sự quyết liệt được thể hiện rõ qua các giải pháp thu ngân sách, làm sạch dữ liệu đất đai và đầu tư hạ tầng giáo dục vùng biên giới.
Bên cạnh đó, các mảng an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quản lý văn minh đô thị và các hoạt động thể thao trẻ cũng đạt được nhiều dấu ấn tích cực trong ngày.
Điểm nhanh
- Tăng trưởng kinh tế — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Cục Thống kê về tăng trưởng GRDP: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Cục Thống kê nhằm thống nhất kỹ thuật tính toán, phản ánh đúng và thực chất tốc độ tăng trưởng GRDP tại địa phương.
- Giáo dục biên giới — Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành 3 trường nội trú ở Đắk Wil, Tuy Đức, Thuận Hạnh trước 15/6/2027: Tỉnh đề nghị đơn vị thi công lập kế hoạch chi tiết để sớm hoàn thành các dự án trường nội trú vùng biên.
- Thu ngân sách — Lâm Đồng quyết liệt các giải pháp tăng tốc thu ngân sách từ đất đai: Tập trung triển khai giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ đất đai trong các tháng cuối năm.
- Bảo hiểm y tế — Lâm Đồng quyết tâm đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT: UBND tỉnh ban hành chỉ đạo hoàn thành mục tiêu toàn bộ người học tham gia BHYT năm học 2026 - 2027.
- Quản lý đô thị — Lâm Đồng tăng cường quản lý người lang thang, xin ăn, bảo đảm môi trường du lịch: Rà soát và tập trung hỗ trợ đối tượng lang thang xin ăn nhằm giữ gìn mỹ quan và an ninh trật tự du lịch.
- An toàn giao thông — Hơn 100 doanh nghiệp vận tải Lâm Đồng ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông: Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
- Thành tích thể thao — Lâm Đồng giành 11 huy chương tại Giải Canoeing vô địch trẻ U21 và U23 quốc gia 2026: Đội tuyển trẻ đua thuyền giành 2 huy chương vàng và 9 huy chương đồng tại Hải Phòng.
- Bảo tồn thiên nhiên — Người dân Lâm Đồng giao nộp rùa núi vàng quý hiếm: Người dân tại xã Bảo Lâm 2 chủ động giao nộp cá thể rùa núi vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng và Điều hành
Trong công tác điều hành, UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" thể chế và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Tỉnh cũng triển khai đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai và thúc đẩy các giải pháp tăng thu ngân sách. Bên cạnh đó, việc áp dụng chỉ số KPI được xem là công cụ then chốt để đo lường hiệu quả công việc của các cơ quan, đơn vị.
- Lâm Đồng tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo chuyển biến trong điều hành: Đề ra các giải pháp tháo gỡ tồn tại để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.
- Lam Dong Accelerates Resettlement Development for Expressway Projects: Đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.
- Lương Sơn tạo sức bật từ hạ tầng kết nối: Xã Lương Sơn phát huy lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ để thu hút đầu tư phát triển kinh tế.
- Hoàn thiện dữ liệu đất đai phục vụ người dân, doanh nghiệp: Lâm Đồng khẩn trương chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai.
- Nhiều mã số vùng trồng được khôi phục xuất khẩu: Các cơ sở sản xuất nông sản khắc phục vi phạm để tiếp tục xuất khẩu.
- Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải: Đôn đốc các xã hoàn tất hợp đồng thu gom rác sinh hoạt.
Xã hội – Giáo dục – Y tế
Lĩnh vực giáo dục ghi nhận không khí thi công khẩn trương tại các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới nhằm kịp thời phục vụ khai giảng năm học mới. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe và chính sách BHYT học sinh cũng được đôn đốc triển khai toàn diện.
- “Nước rút” trên công trình trường nội trú biên giới Lâm Đồng: Công nhân và chiến sĩ thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành trường nội trú xã Thuận An trước 15/8.
- Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung kiểm tra các trường nội trú biên giới: Kiểm tra thực tế tiến độ tại xã Thuận An và xã Quảng Trực.
- Dạy học 2 buổi/ngày: Thêm thời gian để học sinh phát triển toàn diện: Mở rộng không gian học tập và rèn luyện kỹ năng cho học sinh.
- Environmental Protection Linked to Urban Order in Phu Thuy: Phường Phú Thủy gắn bảo vệ môi trường với duy trì trật tự đô thị.
An ninh trật tự – Quốc phòng
Các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân siết chặt quản lý giao thông, kiểm tra vi phạm khai thác hải sản IUU và tăng cường công tác đối thoại, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh tại địa phương.
- Lâm Đồng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác IUU: Triển khai giải pháp khắc phục tồn tại theo khuyến nghị của EC.
- Quân khu 7 đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng: Thiếu tướng Trần Chí Tâm chủ trì hội nghị đối thoại dân chủ năm 2026.
- Siết chặt quản lý phương tiện kinh doanh vận tải: Tổng rà soát xe tải và xe kinh doanh vận tải trên toàn tỉnh.
- Công an tỉnh Lâm Đồng chúc mừng 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo: Đoàn công tác Công an tỉnh thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Văn hóa – Thể thao – Du lịch
Thể thao Lâm Đồng tiếp tục gặt hái nhiều huy chương tại các giải đấu cấp quốc gia. Công tác truyền thông báo chí và gìn giữ văn hóa cơ sở cũng đạt được nhiều nét mới nổi bật.
- Lâm Đồng giành nhiều huy chương tại Giải vô địch bóng bàn trẻ quốc gia 2026: Đạt 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 11 huy chương đồng tại Đà Nẵng.
- Hơn 400 cán bộ, viên chức Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự tập huấn Luật Báo chí: Tham gia hội nghị quán triệt trực tuyến do Cục Báo chí tổ chức.
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng - 01 năm nhìn lại: Dấu ấn đậm nét từ tinh thần Đoàn kết: Đánh giá hiệu quả hoạt động sau 1 năm hợp nhất.
- Nguyên sơ hòn Rùa mùa nước cạn: Vẻ đẹp thiên nhiên tại biển Hòa Thắng thu hút du khách trải nghiệm.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 31/07/2026 17:30 — Người dân Lâm Đồng giao nộp rùa núi vàng quý hiếm
- 31/07/2026 17:11 — Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành 3 trường nội trú ở Đắk Wil, Tuy Đức, Thuận Hạnh trước 15/6/2027
- 31/07/2026 16:06 — Lương Sơn tạo sức bật từ hạ tầng kết nối
- 31/07/2026 16:06 — Lâm Đồng quyết tâm đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT
- 31/07/2026 15:25 — Lâm Đồng tăng cường quản lý người lang thang, xin ăn, bảo đảm môi trường du lịch
- 31/07/2026 15:19 — Lâm Đồng giành 11 huy chương tại Giải Canoeing vô địch trẻ U21 và U23 quốc gia 2026
- 31/07/2026 15:11 — Lâm Đồng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác IUU
- 31/07/2026 13:48 — “Nước rút” trên công trình trường nội trú biên giới Lâm Đồng
- 31/07/2026 13:16 — Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với Cục Thống kê về tăng trưởng GRDP
- 31/07/2026 13:01 — Lâm Đồng tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo chuyển biến trong điều hành
- 31/07/2026 12:29 — Lâm Đồng quyết liệt các giải pháp tăng tốc thu ngân sách từ đất đai
- 31/07/2026 12:21 — Hơn 100 doanh nghiệp vận tải Lâm Đồng ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông
- 31/07/2026 10:11 — Lâm Đồng giành nhiều huy chương tại Giải vô địch bóng bàn trẻ quốc gia 2026
- 31/07/2026 09:48 — Hơn 400 cán bộ, viên chức Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự tập huấn Luật Báo chí
- 31/07/2026 05:00 — Hoàn thiện dữ liệu đất đai phục vụ người dân, doanh nghiệp
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