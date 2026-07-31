Lâm Đồng hôm nay 31/7 Tổng hợp tin tức Lâm Đồng ngày 31/7/2026: Đẩy nhanh tiến độ hạ tầng, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Tin tức tỉnh Lâm Đồng ngày 31/7/2026 ghi nhận nhiều chỉ đạo quan trọng từ lãnh đạo tỉnh trong công tác điều hành kinh tế - xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng và đẩy nhanh tiến độ hạ tầng trọng điểm. Sự quyết liệt được thể hiện rõ qua các giải pháp thu ngân sách, làm sạch dữ liệu đất đai và đầu tư hạ tầng giáo dục vùng biên giới.

Bên cạnh đó, các mảng an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quản lý văn minh đô thị và các hoạt động thể thao trẻ cũng đạt được nhiều dấu ấn tích cực trong ngày.

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Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Hạ tầng và Điều hành

Trong công tác điều hành, UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" thể chế và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Tỉnh cũng triển khai đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai và thúc đẩy các giải pháp tăng thu ngân sách. Bên cạnh đó, việc áp dụng chỉ số KPI được xem là công cụ then chốt để đo lường hiệu quả công việc của các cơ quan, đơn vị.

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Xã hội – Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực giáo dục ghi nhận không khí thi công khẩn trương tại các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới nhằm kịp thời phục vụ khai giảng năm học mới. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe và chính sách BHYT học sinh cũng được đôn đốc triển khai toàn diện.

An ninh trật tự – Quốc phòng

Các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân siết chặt quản lý giao thông, kiểm tra vi phạm khai thác hải sản IUU và tăng cường công tác đối thoại, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh tại địa phương.

Văn hóa – Thể thao – Du lịch

Thể thao Lâm Đồng tiếp tục gặt hái nhiều huy chương tại các giải đấu cấp quốc gia. Công tác truyền thông báo chí và gìn giữ văn hóa cơ sở cũng đạt được nhiều nét mới nổi bật.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

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